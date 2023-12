Wohnen in Meerbusch Stadt plant 60 neue Wohneinheiten in Strümp

Die Stadt möchte am Schneiderspfad in Strümp ein Wohngebiet entwickeln. Die Grundzüge dafür wurden von Matthias Schneiders, Abteilungleiter Stadtplanung in der Verwaltung, im Planungsausschuss vorgestellt. Angrenzend an die Osterather Straße und Am Strümper Busch könnten dabei 60 neue Wohneinheiten entstehen, davon etwa 80 Prozent als Einfamilienhäuser, erklärte Schneiders. Es habe dazu bereits Anfragen von Anwohnern gegeben, die Interesse an Wohnraum für Familienangehörige haben.