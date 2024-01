Meldeamt in Meerbusch Stadt hakt bei abgelaufenen Ausweisen jetzt nach

Darüber hinaus gebe es regelmäßig Änderungen. So würden seit dem 1. Januar 2024 in deutschen Meldebehörden keine Kinderreisepässe mehr ausgestellt und auch nicht mehr verlängert. Stattdessen gebe es auch für die Kleinen auf Antrag neue, fälschungssichere Reisepässe oder Personalausweise, die den aktuellen elektronischen Sicherheitsstandards entsprechen. Drei bis sechs Wochen dauere es, bis die fertigen Dokumente aus der Bundesdruckerei in Berlin kämen. „Deshalb ist es gerade zu Jahresbeginn sinnvoll, einen prüfenden Blick in die Ausweisdokumente zu werfen. Das erspart Zeitnot und damit Stress kurz vor dem Urlaub“, empfiehlt Sarabi.