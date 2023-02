Gewerbe in Meerbusch Stadt lässt Unternehmen befragen

Ab Mitte März will die GMA Unternehmen in Meerbusch und solche, die Interesse an Flächen bekundet hatten, nach ihrem Bedarf befragen. Das Beratungsbüro erstellt nach statistischen Berechnungen eine Prognose über den aktuellen und künftigen Flächenbedarf für Gewerbe. Die Experten untersuchen außerdem, welche Flächenreserven in Meerbusch bestehen und welches Potenzial für Nachverdichtung es gibt. Im Frühjahr soll es dann einen gemeinsamen Workshop von Politik, Fachämtern und Institutionen geben. Dessen Ergebnisse fließen in den abschließenden Bericht.