Lokale Wirtschaft : Neues Konzept für den Einzelhandel

Meerbusch Die Stadt lässt offen, ob auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz ein Lebensmittelmarkt geplant wird. Die Politik wünscht sich eine bessere Gestaltung des Standorts. In Osterath soll sich das Angebot auf das Zentrum konzentrieren.

Im Planungsausschuss verabschiedeten die Parteien nun den Vorschlag der Stadt. Dieser weicht in einigen Punkten von der Empfehlung des Gutachtens ab. Dieses nennt den Dr.-Franz-Schütz-Platz als „Potenzialfläche“ aus. „Der Grundstückszuschnitt und die Größe bieten Potenzial für Neuansiedlungen an dem Standort“, heißt es. In der Vorlage der Stadt wird dies deutlich zurückhaltender formuliert. „Die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz wird nicht in Gänze ausgeschlossen, soweit im Rahmen einer Bürgerbeteiligung die Ansiedlung eine Vollsortimenters mitgetragen wird.“ Michael Assenmacher, Technischer Beigeordneter, kann sich nicht so recht vorstellen, wie auf dem Platz ein Lebensmittelmarkt gebaut werden kann, der als Schützenplatz genutzt wird. „Das ist schwierig.“ Möglicherweise könnte aber eine Tiefgeschossebene dazu genutzt werden. Für die Gestaltung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes hatten sich die Politiker bereits vor einigen Wochen dafür ausgesprochen, ein integriertes Handlungskonzept zu entwerfen. Sie wünschen sich, dass dazu Bürger und die verschiedenen Interessensgruppen in einen Austausch kommen, wie sie sich eine bessere Gestaltung und Nutzung des Platzes vorstellen. Inwiefern dann auch Einzelhandel dort gewünscht ist, werde sich zeigen, so Assenmacher.