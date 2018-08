Meerbusch: Stadt benötigt Reuse zum Fangen der Anakonda

Latumer See in Meerbusch

Meerbusch Mit einer solchen Fangvorrichtung soll die Schlange gefangen werden. Doch bislang sucht die Stadt vergeblich nach einer so großen Reuse.

Seit Donnerstag ist bekannt, dass in dem beschaulichen See in Lank-Latum in Meerbusch eine Anakonda schwimmt. Auch wenn von ihr keine Gefahr ausgeht: Die Stadt Meerbusch will das Tier rausholen. Darum ist sie aktuell auf der Suche nach einer passenden Reuse. Denn eine solche Reuse sei „das Mittel der Wahl“, so Arnd Römmler vom Ordnungsamt der Stadt Meerbusch. Eine Reuse ist eine Vorrichtung zum Fang von Vögeln, Fischen oder anderen Wassertieren. Experten hätten die Behörde beraten und ebenfalls dazu geraten.