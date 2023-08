Kritik an Gehwegwiederherstellung Stadt beantwortet häufige Fragen zum Glasfaserausbau

Dass Gehwege auch ein zweites Mal aufgerissen werden müssten, liege nicht daran, dass gleich zwei konkurrierende Unternehmen den Glasfaserausbau in Meerbusch betreiben. Dieser Eindruck entstehe, wenn die Stadt die Gehwegsarbeiten der Subunternehmen bemängele, sodass diese ein zweites Mal tätig werden. Zurzeit sind die Unternehmen in unterschiedlichen Stadtteilen mit dem Glasfaserausbau beschäftigt, welche die Stadt mit Empfehlungen zu koordinieren versucht. Ein paralleler Doppelausbau würde frühestens 2025 in Bösinghoven geschehen.