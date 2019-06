Schützenfest der St. Sebastianus Brüderschaft : Büderich feiert sein Königspaar

Großer Jubel für das sympathische Königspaar: Schützenkönig Rainer I. Höterkes mit seiner Königin Heike in bester Feierlaune. . Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Die Schützen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft zogen am Pfingstmontag in einer glanzvollen Parade durch Büderich. Bereits am Sonntag war der Große Zapfenstreich vor der Residenz des Schützenkönigs Rainer I. Höterkes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mike Kunze

Die große Parade am Pfingstmontag mit rund 1100 Schützen und Musikern ist für die Bevölkerung der prachtvolle Höhepunkt des Schützenfestes der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büderich gewesen.

Ganz Büderich war festlich geschmückt. Die prächtigen Blumenhörner waren ein besonderer Hingucker in der festlichen Parade. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Am Nachmittag klingen die ersten Signale über die Dorfstraße. Hufgetrappel verrät, dass Oberst Mattias Schneiders die Front des Regimentes zur Großen Pfingsparade abreitet, um den Majestäten Meldung zu machen. In schneidigem Ton berichtet der Offizier seinem König Rainer I. Höterkes am Eingang des Pfarrgartens, dass die Truppen zur Frontabnahme bereit sind.

Daniela Neuville mit René Rudolph, Gerd Wirtz und Marcus Schäfers (v.l.). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Huldvoll schreitet das Königspaar Rainer I. und Heike Höterkes nun die Dorfstraße entlang. Die Damen haben diesem Moment entgegengefiebert, sie tragen an diesem Nachmittag ihre schönsten Kleider. Hinter ihnen reihen sich Jungkönig Jens Rademacher und Ehrenkönig Bernd Schumacher Adams, die vier Ministerpaare, der Vorstand und etliche Ehrengäste ein. Wie eine Prozession zieht die Gruppe hinter der Königsstandarte her und passiert Kompanie um Kompanie. Besonders stolz ist der Jägerzug Waidmannsheil als Königskompanie. Die Anführer der einzelnen Teilzüge und Kompanien grüßen mit gestrecktem Säbel oder angelegter Hand, und der König grüßt seine Schützen ebenso würdevoll zurück.

Auch die Jüngsten hatten ihren Spaß bei der Parade. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Zum ersten Mal darf Marcel Hermes an der Spitze des Husarenbataillons seinem König die Ehre erweisen. Der Blaue Husar ist erst am Morgen zum Major und Zugführer befördert worden. Ebenfalls frisch befördert grüßt ein strahlender Nico Neuville ganz am Ende seines Regimentes als Kommandeur der Artillerie, die mit den von Pferden gezogenen Kanonen einen eigenen Zug des Regimentes ausmacht. Neuville kann gut nachvollziehen, wie stolz Rainer I. bei der Frontabnahme sein muss, denn im Jahr 2016 war der Artillerist selbst an dessen Stelle. Brandneu sind allerdings die Eindrücke für seine Frau Daniela. Sie sitzt zum ersten Mal in Uniform auf einem der Gespanne, um auch einmal in den aktiven Dienst hineinzuschnuppern. Jetzt fiebert sie ihrer ersten Pfingstparade entgegen. Verfahren kann sich die Artillerie nicht, denn im Festgottesdienst verteilte Präses Michael Berning den „Wertekompass” an jeden Schützen. Das technische Gerät war eine Idee des St. Sebastianus-Fahnenzuges, der traditionell immer vorn an der Spitze des Regimentes zu finden ist.

Großer Zapfenstreich am Sonntagabend zur Festeröffnung vor der Residenz des Schützenkönigs Rainer I. Höterkes und seiner Königin Heike. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)