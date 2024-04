Gesundheit in Meerbusch St.-Mauritius-Therapieklinik ist jetzt in neuer Hand

Bei der Integration der Therapieklinik liege das Hauptaugenmerk auf der Nutzung von Synergien, der Beschleunigung des digitalen Wandels und einer Erweiterung des Leistungsangebots für Patientinnen und Patienten, erklärte die Augustinus-Gruppe weiter. Christian Meise, Geschäftsführer für Rehabilitation, Prävention und Sport in der Augustinus-Gruppe, verdeutlicht die Ziele: „Mit der gebündelten Expertise der St.-Augustinus-Gruppe im Bereich Rehabilitation und Neurologie streben wir eine intensivere Vernetzung an, um die hochwertige, ganzheitliche Versorgung der Menschen in unserer Region weiter zu verbessern.“ Ein Ausbau der ambulanten Therapieangebote sowie die Einführung eines ambulanten Rehabilitationsangebotes und weitere Indikationen in der Rehabilitation sind vorgesehen.