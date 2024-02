Zukunft gesichert St. Augustinus Gruppe und Alexianer steigen bei Therapieklinik ein

Im Mai 2023 waren die finanziellen Schwierigkeiten der Klinik in Osterath bekannt geworden, es wurde ein Schutzschirmverfahren eröffnet, um das Unternehmen im laufenden Betrieb sanieren zu können. Im August eröffnete das Amtsgericht Düsseldorf ein Insolvenzverfahren. Altschulden aus der Gründerzeit vor über 20 Jahren, die reduzierte Belegung und somit geringe Einnahmen während der Corona-Pandemie sowie steigende Preise für Energie hatten das Unternehmen an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht. Unterstützt von einem sogenannten Sachwalter arbeitete das Unternehmen seither an der Sanierung und an der Suche nach Investoren, die nun gefunden und bestätigt sind.