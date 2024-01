Unternehmen in Meerbusch St. Augustinus Gruppe möglicher Co-Investor für Therapieklinik

Wie es mit der St. Mauritius Therapieklinik weitergeht, verkündet das Amtsgericht Düsseldorf am 6. März. Am gestrigen Freitag war am Amtsgericht ein nicht öffentlicher Termin zur Erörterung und gegebenenfalls Bestätigung des Insolvenzplans ohne Entscheidung geblieben, dies teilte das Amtsgericht auf Anfrage mit. Ein Grund dafür sei auch eine Ergänzung im Insolvenzplan, erklärte ein Sprecher der St. Mauritius Therapieklinik. Bereits im Dezember hatte die Klinik darüber informiert, dass sie in Gesprächen mit der Alexianer GmbH als neuer gemeinnütziger Träger für das Krankenhaus sei. Als Co-Investor sei nun auch die St. Augustinus Gruppe an einem Einstieg in die Osterather Klinik interessiert, erklärte der Sprecher. Beide Unternehmen sind mit Krankenhäusern in der Region vertreten.