Meerbusch : Sportkurse im Freien werden immer beliebter

Auch der OTV bietet den Teilnehmern des Yogakursus ein Training im Freien an. Foto: OTV

Meerbusch Auf Grund der corona-bedingten Einschränkungen haben viele Vereine Trainingseinheiten von Indoor-Sparten ins Freie verlegt. Einige planen für das nächste Frühjahr manche Kurse direkt im Grünen anzubieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Baumeister

„Vielen Menschen sind die Auflagen in den Fitnessstudios zu hoch, zudem kommen sich die Leute dort manchmal recht nahe. Daher geht der Trend in der Corona-Zeit eindeutig dahin, Outdoor-Sport zu treiben“, hat der Büdericher Personal Trainer Philip Mes festgestellt. Auch er geht mit seinen Kunden seit einer Weile vermehrt nach draußen. „Anfangs war es für den einen oder anderen komisch, inzwischen finden es die meisten Kunden aber schön, sich in der Natur zu bewegen“, sagt Mes.

Auch die Gymnastikabteilung des TSV Meerbusch, mit knapp 900 Mitgliedern die größte Abteilung des Vereins, hat auf Corona reagiert und umorganisiert. „Ab Mitte Mai, dem Zeitpunkt, an dem Sport treiben in Gruppen wieder erlaubt war, haben wir alle Aktivitäten nach draußen verlegt und können so immerhin wieder knapp 60 verschiedene Kurse anbieten“, sagt die stellvertretende Abteilungsleiterin, Stefanie Torner. Der Umzug ins Freie stellt die TSV-Verantwortlichen vor einige Herausforderungen. Zunächst mussten Flächen gefunden werden, die groß genug waren, damit alle Teilnehmer den nötigen Abstand zueinander halten können. „Der Schulhof der Alten Schule in Bösinghoven hat sich dabei als ideal herausgestellt. Zudem nutzen wir auf dem Vereinsgelände in Lank eine größere Wiese“, sagt Torner.

Die Teilnehmerzahlen mussten allerdings reduziert werden. „Mit einer zu großen Gruppe ist es nicht mehr möglich, den Abstand zu wahren. Und da sich die einzelnen Gruppen auch nicht begegnen sollen, wurden auch die Kurszeiten etwas verkürzt. Die Zeit dazwischen nutzen die Übungsleiter, um beispielsweise die Trainingsutensilien zu desinfizieren“, erklärt Torner. Die anfängliche Skepsis mancher Teilnehmer, statt in einem geschlossenen Raum im Freien zu trainieren, wich jedoch recht schnell. „Wir haben fast ausschließlich positive Resonanz darauf bekommen, wieviel Spaß es macht, draußen zu trainieren, dass wir überlegen, im kommenden Frühjahr einige Kurse direkt outdoor anzubieten“, sagt Torner.

Beim Osterather TV, der außer Leichtathletik ausschließlich Hallensportarten anbietet, hat man die gleichen Erfahrungen gemacht. „Selbst als es die erste Lockerungsstufe in Sachen Hallennutzung gab, sind viele Sportler aus den Abteilungen Gymnastik und Turnen lieber draußen geblieben“, sagt der Vorsitzende Peter Dietz. Hauptsächlich seien die Mitglieder auf der Wiese am Bewegungspark in Osterath und auf der Freifläche an der Nikolaus-Gemeinschaftsgrundschule am Wienenweg ausgewichen.

Beim TuS Treudeutsch 07 Lank haben sich die Handballer in den vergangenen Wochen statt in der Forstenberghalle auf dem daneben liegenden Beachhandballfeld auf die neue Saison vorbereitet. „Wir haben den Platz wesentlich intensiver genutzt als sonst und diesmal sogar einen Plan erstellt, damit alle Teams die Möglichkeit haben, dort trainieren zu können“, sagt Abteilungsleiter Alexander Gronwald. Alle Einheiten, bei dem der Fokus auf Kondition, Schnelligkeit und Athletik lag, hätten die meisten Teams auf der Sportanlage an der Pappellalle absolviert.

Gute Erfahrungen in Sachen Outdoorsport hat auch Tiemo Lüke mit seiner Praxis für Physiotherapie am Carlsplatz Düsseldorf gemacht. Der 33-Jährige bietet dort auf den Rheinweisen schon seit geraumer Zeit Zirkeltraining an. Ab 1. September eröffnet Lüke in der Alten Seilerei in Osterath eine neue Praxis und wird dann auf einer naheliegenden Wiese ebenfalls solche Kurse anbieten. „In meiner täglichen Arbeit als Therapeut lerne ich Menschen mit den unterschiedlichsten Beschwerden und Problemen kennen. Eines wird uns dabei schnell klar: Sehr häufig mangelt es den Menschen an Bewegung und frischer Luft. Deshalb gehen wir ganz bewusst ins Freie“, sagt Lüke.