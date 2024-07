Radwegsanierung in Meerbusch Sperrung und Umleitung zwischen Osterath und Strümp

Am Montag, 22. Juli, beginnt die Sanierung des Radweges an der Osterather Straße zwischen Bürgerwäldchen und Schlossstraße. Das teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Der erste von zwei Abschnitten – zwischen Bürgerwäldchen und dem Kreisverkehr an Osterather Straße, Fritz-Wendt-Straße und Am Buschend – wird etwa vier Wochen lang bis zum 16. August saniert. In dieser Zeit wird der betroffene Bereich der Osterather Straße zur Einbahnstraße. Eine Durchfahrt ist nur von Osterath in Richtung Strümp möglich. Für die Gegenrichtung ist eine Umleitung ausgeschildert.