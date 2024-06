Politik in Meerbusch SPD will kostenfreie Kindertagesstätten

Bereits jetzt werden viele Kinder – rund drei Viertel – in Meerbusch beitragsfrei betreut, weil unter anderem die letzten beiden Kita-Jahre sowie Geschwister von beitragspflichtigen Kindern frei sind. Dies will die SPD auf alle Kinder im Vorschulalter ausweiten. Ob sie mit diesem Vorstoß in Anbetracht der angespannten Haushaltlage eine Mehrheit finden, bleibt abzuwarten.