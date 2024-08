Antrag für Sozialausschuss SPD in Meerbusch will Gründung des Inklusionsbeirates vorantreiben

Mit dem Antrag wolle die SPD nun die Stadt beauftragen, sich in der Sache zu bewegen. Konkret beantragen sie drei Dinge: Zum einen soll die Stadtverwaltung die in Meerbusch lebenden Menschen mit Behinderungen sowie die Interessenvertretungen informieren, dass man einen Inklusionsbeirat einrichten möchte. Sie sollen die Möglichkeit haben, gegebenenfalls ihr Interesse an der Mitarbeit zu bekunden. Zum zweiten soll die Verwaltung in der November-Sitzung des Sozialausschusses über den aktuellen Sachstand informieren. Dann sollen auch der Entwurf einer Geschäftsordnung und ein Vorschlag für die mögliche Zusammensetzung des Beirates vorliegen. Der Beirat solle perspektivisch aus Betroffenen und Ratsmitgliedern bestehen, ergänzt Focken. Anschließend solle der finale Beschluss gefasst werden.