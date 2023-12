Familien in Meerbusch SPD setzt sich für Stillräume in Meerbusch ein

Die SPD tritt dafür ein, dass Meerbusch sich an der Aktion „Stillfreundliche Kommune“ beteiligt. Im Sozialausschuss erklärte Heidrun Niegeloh, dass junge Mütter unterwegs immer wieder vor Problemen stünden, wenn sie ihre Babys ungestört stillen möchten. In der Gastronomie dies umzusetzen, sei schwierig. „Es steht der Stadt gut an, sich an der Aktion zu beteiligen“, sagte die SPD-Ratsfrau. Unterstützung für dieses Anliegen kam dabei von Bündnis 90/Die Grünen. „Stillen ist okay, auch außerhalb der Räume, wäre für uns ein erstrebenswertes Ziel“, erklärte Aliina Housden von Bündnis 90/Die Grünen.