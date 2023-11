Meerbusch SPD lehnt Pläne von Augustinum ab

Als im Planungsausschuss die Pläne von Augustinum vorgestellt wurden, auf dem Gelände von Haus Meer eine Seniorenresidenz zu errichten, hatte sich die SPD noch nicht dazu positioniert. Die Gruppe aus München möchte in einem neungeschossigen Gebäude 250 Wohneinheiten unterbringen, 150 Mitarbeiter würden dafür eingestellt. Das Unternehmen kündigte an, auch Denkmäler wie die Remise in die Nutzung miteinzubeziehen. Die Fraktionsvorsitzende Nicole Niederdellmann-Siemes hatte nach der Präsentation erklärt, dass sie vorab eine Parteiversammlung nutzen wolle, um die Mitglieder ausführlich zu informieren und die Pläne gemeinsam zu beraten. Nun hat die Partei ihre Position öffentlich gemacht und begründet. Die SPD lehnt die Pläne ab und erklärt, dass es für Senioren in Meerbusch mehr bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum geben müsse. Die Partei hält aber die voraussichtlichen Mieten des Projekts „Haus Meer“ für einen überwiegenden Teil der Meerbuscher Bevölkerung für unbezahlbar. Außerdem weist die SPD auf eine verkehrliche Belastung durch das Projekt hin, die durch Bewohner, Personal und mögliche Besucher entstünden. Bereits heute herrschten an dem Standort immer wieder lange Staus. Darüber hinaus sieht die SPD die Denkmalgerechtigkeit der Pläne nicht gegeben. „Als SPD setzen wir uns für die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger Meerbuschs ein. Deshalb kann ein Projekt dieser Größenordnung, von dem nur die Wenigsten auf Kosten der Vielen profitieren, nicht in unserem Sinne sein“, erklärte Nicole Niederdellmann-Siemes.