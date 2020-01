Fahrradkonzept in Meerbusch : SPD kritisiert langsame Umsetzung des Fahrradkonzeptes

So wie hier in Ratingen sehen Fahrradschutzstreifen aus. Demnächst soll einer auf der Friedenstraße in Meerbusch kommen. Foto: Statd ratingen

(vima) Die SPD will der Verwaltung beim Thema Radverkehrskonzept Druck machen. Die Sozialdemokraten bemängeln, ihre Anträge bei den Haushaltsberatungen seien bei der Verwaltung ins Leere gelaufen. Deswegen hat die Partei für den kommenden Bau- und Umweltausschuss am 4. Februar einen Fragenkatalog zusammengestellt.

„Auch wenn beim Ausbau der Radwege an Landesstraßen der Baulastträger nicht die Stadt Meerbusch ist, sollten die Maßnahmen trotzdem zeitnah und wie geplant umgesetzt werden“, heißt es in der Anfrage der SPD. Unter anderem wollen ihre Vertreter wissen, was die Verwaltung bisher unternommen hat, damit die Maßnahmen schnell umgesetzt werden. Die Sozialdemokraten wollen darüber hinaus einen genau Zeitplan für den Aus- und Umbau der Fahrradwege an Landesstraßen haben, sowie ein Projektablauf für alle Baumaßnahmen für dieses und kommendes Jahr. „Eine Verkehrswende bedarf großer Anstrengung, damit die beschlossenen Maßnahmen schnellstens unternommen werden“, heißt es im Schreiben der SPD.