Kinder in Meerbusch SPD fordert sauberere Schultoiletten

Stille Örtchen an Schulen sind ein schwieriges Thema. „Unsere Toiletten sind vor wenigen Jahren saniert worden und grundsätzlich in einem guten Zustand“, berichtet Stephanie Pieper, die Leiterin der städtischen Brüder-Grimm-Schule. „Aber selbst unser Schülerparlament hat sich schon damit beschäftigt, wie man Kinder dazu erziehen kann, nach der Toilettenbenutzung alles so zu hinterlassen, wie man es auch zu Hause tun würde. Aber es klappt leider nicht.“ Die Folge: „Einige Kinder finden es total ekelig und verkneifen es sich, wenn möglich, in der Schule auf die Toilette zu gehen.“ Anderen dagegen mache es nichts aus.