Bürger sollen mit debattieren Warum der Fraktionsvorsitzende der NRW-SPD in Meerbusch über Kitas diskutiert

Die Lage in den Kitas und Offenen Ganztagsschulen ist in vielen Teilen des Landes angespannt, da ist auch Meerbusch keine Ausnahme. Die Meerbuscher SPD nimmt diese „Kitastrophe“, wie sie die aktuelle Situation nennt, zum Anlass für einen Diskussionsabend – mit Besuch aus dem NRW-Landtag. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag, Jochen Ott, wird sich am Mittwoch, 21. August, im Haus Baumeister den Fragen und Anliegen der Meerbuscher stellen.