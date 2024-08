Chantal Messing unterwegs in Dresden Meerbuscher SPD-Chefin moderiert Diskussion über AfD-Verbot

Laut einem Zeitungsbericht der „Welt“ über die Veranstaltung in Dresden seien viele im Publikum skeptisch über einen möglichen Erfolg für ein AfD-Verbot gewesen. Auch wenn es in Meerbusch glücklicherweise derzeit kaum Probleme mit Rechtsextremen gebe, sagt Chantal Messing, halte sie es für wichtig, alles zu tun, um radikale Parteien zu stoppen. „Wenn wir nicht alles geben, machen wir mit,“ so die Überzeugung der Finanzwirtin und Mutter von drei Kindern. Der Verfassungsschutz hatte die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft.