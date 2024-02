Kommunalpolitik in Meerbusch Chantal Messing stärkt den politischen Austausch

Dabei ist Chantal Messing keine Kommunalpolitikerin, deren Überlegungen an der Stadtgrenze halt machen. Sie ist auch Mitglied im Kreisvorstand der SPD im Rhein-Kreis Neuss und im Landesvorstand der SPD Frauen NRW. Im vorigen Jahr trieb sie die Sorge um das Erstarken der AfD und rechtsextremem Gedankengut intensiv um. „Ich war in den Niederlanden auf dem Soldatenfriedhof in Ysselsteyn gewesen und habe dort die Gräber von deutschen Soldaten neben dem eines Säuglings gesehen “, erzählt sie. Ein Gedanke ließ Chantal Messing danach nicht los: „Ich will nicht, dass meine Kinder so etwas erleben. Ich will sie nicht im Krieg verlieren müssen.“