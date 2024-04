Restaurants in Meerbusch Spagel-Saison in der Gastronomie

So mussten sich die Erntehelfer im Rhein-Kreis Neuss zum Saisonstart 2024 durch den stark aufgeweichten Boden kämpfen. Sehr schnell aber kam das beliebteste Frühlingsgemüse Deutschlands auch auf die Teller der Gastronomie-Betriebe – und das zum größten Teil von einem Meerbuscher Landwirt. Beispielsweise in dem in fünfter Generation geführten Traditionshaus Strümper Hof. „Wir beziehen seit vielen Jahren den Spargel vom Frenkenhof – auch Spargelhof Meerbusch genannt – am Görgesheideweg in Osterath. Die Stangen – eine Portion ohne Fleisch-Beilage kostet 21,50 Euro – sind auch bei den Familienfeiern zu Kommunion und Konfirmation gefragt“, berichtet Küchenmeister Johannes Siemes.