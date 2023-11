Soziales in Meerbusch Sozialausschuss berät über Zuwanderung

Anschließend gibt die Verwaltung einen Überblick zum aktuellen Sachstand bei der Zuwanderung. In den Unterkünften für Geflüchtete der Stadt sind derzeit 420 Personen untergebracht. Ende Oktober war dort noch für 25 weitere Menschen Platz. 82 geflüchtete Menschen leben derzeit in Privatwohnungen. Die Verwaltung hat bei der Bezirksregierung Arnsberg eine Überlastungsanzeige gestellt und die Aussetzung der Zuweisungen bis zum 10. Januar 2024 beantragt. Zukünftig sei mit plu/minus 25 Personen pro Woche an Zuweisungen zu rechnen.