Soziales in Meerbusch Sozialausschuss berät über digitale Plattform für das Ehrenamt

Die Mitglieder des Sozialausschusses treffen sich am Donnerstag, 14. September, um 17 Uhr zu ihrer aktuellen Sitzung in der Realschule Osterath an der Görresstraße 6. Interessierte Bürger sind willkommen, sie haben Gelegenheit in der Einwohnerfragestunde lokale Fragestellungen von Verwaltung oder Politik beantworten zu lassen. Auf der Tagesordnung steht unter anderen die Weiterentwicklung der Digitalen Plattform für das Ehrenamt. Die Politiker beraten die Anschaffung und Finanzierung der App VoluMap sowie die dazugehörige digitale Plattform zur Vermittlung von ehrenamtlichen Angeboten. Ziel ist es, damit den Zugang zur freiwilligem Engagement zu erleichtern. Träger aus verschiedenen Bereichen wie Soziales, Bildung, Kultur, Sport oder Brauchtum können ihre Angebote dort aktuell darstellen und so Interesse für das Engagement wecken. Die Kosten zur Bereitstellung der Angebote richten sich nach der Einwohnerzahl der Stadt und werden derzeit mit 7000 Euro jährlich veranschlagt.