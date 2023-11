Soziales in Meerbusch Ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen

Gewalt gegen Frauen ist kein schichtspezifisches Thema. „Gerade Frauen, die aus finanzieller Sicht gut gestellt sind, haben oft viel größere Schwierigkeiten aus ihrer Situation auszubrechen, weil sie dann ihren Status verlieren könnten oder ihr Umfeld ihre Probleme auch nicht richtig ernst nimmt“, berichtet Sperlinger. Um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken, veranstalten die Soroptimistinnen gemeinsam mit der Stadt Meerbusch zu den Orange Days, vom 25. November bis zum 10. Dezember, verschiedene Aktionen. Am 25. November wird es auf dem Marktplatz von Lank, und vor den Edeka Märkten in Osterath und Büderich an der Dorfstraße Stände geben, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen und sie zu sensibilisieren. Mit dabei sind auch Schülerinnen der Montessori Gesamtschule, die sich in ihrem Feminismuskurs mit dem Thema auseinandersetzen. Es sei wichtig, sich früh mit dem Problem zu beschäftigen, finden die Soroptimistinnen und die Gleichstellungsbeauftragte Claudia Müllejans. Daher gebe es bereits Konzepte für den Präventionsbereich im Kindergarten. Sandra Pinta, Fachberaterin gegen sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendlichen, wird am 28. November um 19 Uhr im Küsterhaus in Büderich über ihre Präventionsarbeit berichten.