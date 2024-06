Event am Wochenende Vier Music-Acts beim Osterather Sommermarkt

(cba) Am Sonntag von 11 bis 19 Uhr steigt in Osterath die 22. Auflage des Sommermarkts. Mehr als 60 Aussteller werden auf den Kirchplatz und den nahelegenden Seitenstraßen ihre Waren anbieten, ihr Handwerk präsentieren und die Gäste kulinarisch beköstigen. „Die Auswahl ist vielfältig, so dass für jeden Besucher etwas dabei sein sollte“, sagt Holger Tiggelkamp, Vorsitzender des Werbe-Interessen-Rings (W.I.R.) Osterath.