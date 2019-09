Idee der katholischen Kirchengemeinde Büderich : Hildegundis soll Stadtpatronin werden

Zum 50. Jahrestag der Stadtgründung im nächsten Jahr schlagen die beiden katholischen Gemeinden vor, der Stadt eine Stadtpatronin zu geben. Das soll Hildegundis von Meer werden.

Berning glaubt, dass Hildegundis sehr gut geeignet sei, Patronin von Meerbusch zu werden. Nicht nur, weil sie „eine starke Frau war, die sich gegen Raubritter zur Wehr gesetzt hat“, sondern aus noch einem anderen Grund: „Sie ist eine von uns.“ Berning: „Sie hat hier gelebt, sie hat ihren Standpunkt gegen auswärtige Interessen verteidigt, sie hat durch das Kloster und seine damaligen Besitzungen hilfreich in die heutigen Ortsteile Meerbuschs hinein gewirkt.“ Er glaubt, dass Hildegundis in den Herzen der Meerbuscher tief verankert sei. „Davon zeugen etwa die Hildegundisallee in Büderich, die Hildegundisstraße in Nierst und das Hildegundis-Seniorenheim in Osterath.“ Es habe ja sogar bis 1995 in Büderich die Hildegundisschule gegeben. „Die Christen unserer Stadt können in Hildegundis eine Frau sehen, die aus ihrem Glauben gelebt und ihr Leben ganz Gott gewidmet hat“, so Berning. Hildegundis ist bereits Namens-Patronin der nördlichen Pfarrgemeinden, die zusammengelegt wurden. Darum steht Pfarrer Norbert Viertel von der Hildegundis-Pfarrgemeinde auch hinter der Anregung von seinem Kollegen Berning. Mit den evangelischen Pfarrern habe er ebenfalls gesprochen, so Berning. Auch wenn die evangelischen Christen ein anderes Verständnis von Heiligenverehrung hätten, seien sie durchaus nicht gegen Hildegundis als Patronin von Meerbusch. „Es gibt zwar von evangelischer Seite keine aktive Unterstützung, aber auch niemanden, der sich dagegen stellt.“