Landwirtschaft in Meerbusch Solawi Meerbusch startet ins vierte Anbau-Jahr

„Der Gedanke dahinter war, einen Landwirt in Meerbusch zu unterstützen und gleichzeitig Nahrung direkt vom Feld zu bekommen“, sagt Gründungsmitglied Andrea Blaum über ihre Motivation, die Solawi Meerbusch ins Leben zu rufen. „Das Regionale, Saisonale und Ökologische war dabei für mich ganz entscheidend.“ Johannes Bodewig, der ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern zählt, sieht in der Solawi auch eine Chance, der zunehmenden Schließung landwirtschaftlicher Betriebe in der Region entgegenzuwirken: „Es gibt keinen wichtigeren Beruf, als Landwirt. Ich finde, dass man diesen Berufsstand viel mehr unterstützen und wertschätzen muss,“ erklärt er. Viele Gemüsebauern gäben den Betrieb auf oder bauten stattdessen Mais für Biogasanlagen an. „Das, was wir essen, kommt dann aus dem Ausland.“