Kultur in Meerbusch Sofja Gülbadamova spielt Werke der Weltklassik

Ihr musikalischer Werdegang begann im Alter von fünf Jahren an der Gnessin-Spezialmusikschule Moskau in der Klasse von Michail Chochlow, später lernte sie bei James Tocco in Lübeck. Sie ist Preisträgerin und Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe, unter anderem in den USA, Frankreich, Spanien, Russland und Deutschland. Die Pianistin konzertiert regelmäßig in ganz Europa sowie Russland, Chile und Argentinien und hat mehrere CDs eingespielt.