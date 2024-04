Digitalisierung in Meerbusch Der Weg in die digitale Zukunft

Auf der städtischen Homepage, die noch in diesem Jahr neu aufgelegt werden soll, werden immer mehr Services digital angeboten, für die früher ein Gang ins Bürgeramt nötig war. Ein Chatbot soll hier in Zukunft bei der Navigation unterstützen. Auch in der Stadtplanung soll die digitale Technologie genutzt werden – etwa in der Bauplanung und Vermessung. Ein weiterer Aspekt ist das sogenannte „Internet der Dinge“, also die Vernetzung von Alltagsgegenständen mit der digitalen Welt. So sollen etwa Verkehrsströme oder Energieverbrauch in der Stadt besser überwacht und somit smart gelenkt werden können. Der Ausbau der 5G-Technologie auch in Meerbusch soll hier für eine schnelle Vernetzung sorgen. Langfristig ist außerdem geplant, Virtuelle und Erweiterte Realität einzusetzen, etwa für digitale Stadtführungen, Schulungen in der Verwaltung oder Simulationen.