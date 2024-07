US-Autos und Harleys in Meerbusch Wie ein Hauch Amerika nach Meerbusch kam

Meerbusch · Harley an Harley, daneben US-Oldtimer: Dieses Bild lieferten die V8 Freunde Meerbusch am Wochenende. Die Fans der US-amerikanischen Fahrzeuge präsentierten ebenjene bei ihrem Jahrestreff in Meerbusch. Wie davon auch ein Kindergarten profitiert.

08.07.2024 , 16:48 Uhr

Link zur Paywall Die schönsten Bilder vom US-Car- und Harley-Treffen 8 Bilder Foto: Mike Platen