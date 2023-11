Gastronomie in Meerbusch Die Martinsgänse kommen

Ursprünglich lebten Gänse am 11. November, dem Martinstag, gefährlich. Denn an diesem Tag wurde Martin laut Legende von Gänsen verraten – zu seinem eigenen Wohl. Seitdem wird vor allem in katholischen Gegenden traditionell das Fest des Heiligen Martins gefeiert. Und die Gänse müssen an diesem Tag Federn lassen – gewissermaßen als Strafe für den Verrat. Bis heute erfreuen sich die Martinsgans-Essen großer Beliebtheit und tragen zum geselligen Beisammensein bei – nicht nur am 11. November.