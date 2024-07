Stadtplanung in Meerbusch So steht es um die Bauvorhaben in Lank

Ein Ortseingang von Lank soll in absehbarer Zeit wieder ansehnlicher werden. An der Gonellastraße, wo sich einst das Autohaus Albrecht befand, sollen 31 neue Wohnungen entstehen. Für den Gebäudekomplex sind unter anderem begrünte Dächer, zwei Innenhöfe sowie fast 40 Auto-Parkplätze und rund 100 Stellplätze für Fahrräder vorgesehen. Über den aktuellen Stand der Dinge zum Neubauvorhaben „Gonella Höfe“ wird Andreas Apsel, der Technische Beigeordnete der Stadt Meerbusch, am Dienstag, 23. Juli, im „Haus Baumeister“ an der Hauptstraße 32 in Lank berichten. Der CDU-Arbeitskreis Lank lädt um 18 Uhr zu einem Bürgerdialog mit dem Titel „Quo vadis Lank-Latum“.