Karneval in Meerbusch So schön war der Lanker Kinderkarnevalszug

Helau und Alaaf! Lank war am Samstag außer Rand und Band. Zum Kinderkarnevalszug der Lanker Schulen waren nicht nur die Narren aus Lank auf den Beinen, sondern auch jecke Menschen aus Strümp, Büderich, Osterath – oder gar aus Köln. Bunt kostümiert als Löwe, Maoam, Clown, Prinzessin oder Elefant vergnügten sich die Menschen schon vor dem Start des Umzugs, entweder am Zugweg oder in den Toreinfahrten der Nachbarschaft.