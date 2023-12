Wettkämpfe in Meerbusch Schießsport in Meerbusch feiert 50 Jahre Stadtmeisterschaft

Für die jüngsten Schützen von sechs bis zwölf Jahren wurde das Lichtgewehr-Schießen eingeführt. Sechs Jungschützen zeigten, was sie konnten. Moritz Bödefeld von der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büderich wurde Stadtmeister in dieser Disziplin. Der zweite und dritte Veranstaltungstag fanden am ersten Novemberwochenende statt. Der TSV-Meerbusch war in den Mannschaftswertungen der Druckluftdisziplinen erfolgreich und sicherte sich die vier Stadtmeister-Pokale in den Disziplinen Luftgewehr freistehend, Luftgewehr-Auflage, Luftpistole-Auflage und Luftpistole freistehend.

Der Stadtmeisterpokal in der Disziplin KK-Auflage ging an die St. Seb. Schützenbruderschaft Büderich; in der Disziplin Großkaliber und Freie Pistole ging der Mannschaftspokal an den SSC Meerbusch. Im Bogensport wurde der GSR-Meerbusch Stadtmeister in der Mannschaftswertung. Stadtmeister in den Einzelwertungen wurde im Luftgewehr-freistehend Schießen Dirk Niemz vom TSV-Meerbusch, Platz zwei und drei gingen an Frank Tovornik und Frank Hamm, ebenfalls vom TSV-Meerbusch. Dieser sicherte sich außerdem die drei ersten Plätze in der Einzelwertung der Disziplin LG-Auflage: Frank Hamm Platz eins, Ina Hamm und Hans Günter Müller Platz zwei und drei. In der Disziplin Luftpistole freistehend erreichte Sascha Schäfer von den Sportschützen Büderich Platz eins, Platz zwei und drei gingen an die Schützen des TSV-Meerbusch, Sven Döring und Philipp Klammer. In der Disziplin Luftpistole-Auflage erreichte der TSV-Meerbusch ebenfalls die Plätze eins bis drei. Antje Biedermann wurde Stadtmeisterin, Platz zwei und drei gingen an Jürgen Kamp und Detlev Halbhuber. In der Disziplin KK-Auflage wurde Michael Bödefeld von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Büderich Stadtmeister, gefolgt von Nikolaus Neuville, ebenfalls St. Sebastianus. Platz drei belegte Karl Schmelzer, St. Pankratius Ossum-Bösinghoven. In der Disziplin Sportpistole errang Sascha Schäfer, Sportschützen Büderich Platz eins, Platz zwei und drei gingen an Maik Braun (vereinslos) und Timo Rüffer, SSC Meerbusch. Stadtmeister in der Disziplin Großkaliber wurde Justin Nickel, Platz zwei und drei gingen an Roger Göldenitz und Michel Jakubeit; alle drei SSC-Meerbusch an. Beim Bogenschießen wurde Jörg Schnitzer Stadtmeister, auf Platz zwei und drei landeten Zwetomir Karagaschki und Swen Heeren.