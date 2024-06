Manege statt Klassenzimmer Meerbuscher Schüler werden zu Zirkus-Artisten

Zurück zur Generalprobe, wo auch das richtige Lächeln und Winken geübt wird: Als nächstes betreten Johanna, Jette, Fiona, Hiranur, Emma und Laura die Manege, kurz darauf schwingen sie am Trapez durch die Lüfte. Zwar unter Anleitung und Aufsicht von Johnny Casselly, aber ohne Netz oder doppelten Boden. Johanna und Jette etwa hängen kopfüber am Trapez, Hiranur hält sich an den Armen von Casselly fest und macht einen Spagat, Fiona schwingt durch das halbe Zirkuszelt. „Das ist ein tolles Gefühl“, sagt Fiona, „als ob man fliegen könnte“, ergänzt Johanna. Alle sechs Mädchen haben zwar schon vorher geturnt, am Trapez in einer Manege hingen sie aber noch nicht. „Davor ist man sehr aufgeregt, aber wenn man den Auftritt geschafft hat, fühlt man sich sehr gut“, sagt Jette. Vieles sei dann doch nicht so schwierig, wie es im ersten Moment aussehe, in jedem Fall mache das Turnen „richtig viel Spaß“. Und sicher sei es auch, versichern die Schülerinnen, die sich ganz auf Trainer Casselly verlassen.