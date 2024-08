Ferien in Meerbusch Hier dreht sich alles um Tiere – und Speckstein

Jede der ersten drei Ferienwochen hat dabei ein anderes Thema: In der ersten Woche waren die Kinder zum Beispiel unter der Überschrift Haus- und Hoftiere im Natur- und Tierpark Brüggen. Die zweite Woche begann dann mit einem Ausflug in den Duisburger Zoo, die dritte und letzte Woche stand ganz unter dem Motto Reptilien und Insekten, deswegen war die Gruppe im Reptilienhaus in Rheinberg. „Da durften die Kinder die Schlangen auch mal vorsichtig in die Hand nehmen“, erzählt Schlieper. Dazu gab es immer wieder Bastel- und Kreativangebote. So bastelten die Kinder unter anderem ein Insektenhotel, das wie eine Biene aussieht. Es besteht aus einer schwarz-gelb angemalten Dose, Flügeln aus einer Plastikflasche und Nisthülsen für die Bienen.