Stadtranderholung in Meerbusch Ferienspaß für Krümelmonster

In der Mitte des Sportplatzes in Lank spielen ein paar Kinder Fußball, außen herum fahren andere in Kettcars um die Wette, am Geländer neben der Aschebahn turnen Kinder und baumeln kopfüber. Neben dem Platz spielen Kleingruppen an Tischen, aus dem großen Zelt, in dem sich noch weitere Kinder aufs Batiken vorbereiten oder Utensilien für den Jahrmarkt Ende der Woche basteln, schallen Musik und Stimmen-Gewirr. Kurzum: Auf dem Sportplatz an der Pappelallee in Lank ist in diesen Tagen einiges los. Zwei Wochen lang findet hier die Stadtranderholung statt, 110 Kinder verbringen dort ein Drittel ihrer Ferien.