Reitanlage in Meerbusch Drei Generationen im Sattel

Mehr Familienzusammenhalt geht nicht. Die Eltern Claudia und Kalle Stocks haben in Osterath eine schmucke Reitanlage aufgebaut, Heimstatt für insgesamt 81 Pferde, die meisten davon Pensionspferde. Jedes ihrer fünf Kinder saß auf einem Pony, bevor es nur laufen konnte. Sabrina, die Zweitälteste, habe sich dort so wohlgefühlt, dass sie als kleines Mädchen auf ihrem Shetlandpony sogar eingeschlafen sei, berichtet ihre Mutter. Nun ist Sabrina gerade dabei, ihre dritte Ausbildung als Pferdewirtschaftsmeisterin zu absolvieren, nach klassischem Reiten, Service und Haltung hat sie sich der Zucht zugewandt. Auf dem Reiterhof Stocks kümmert sie sich um Beritt und Ausbildung, ihre Eltern führen die Pferdepension. Evelyn, die Jüngste, strebt nach dem Abitur ein Studium der Tiermedizin an, einstweilen hilft sie im Betrieb mit und gibt Unterricht wie Mutter und Schwester. Sie und Sabrina haben beachtliche Erfolge bei anspruchsvollen Turnieren in der Dressur und beim Springen aufzuweisen.