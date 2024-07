Einkaufen in Büderich, Osterath und Lank-Latum So steht es um den Einzelhandel in Meerbusch

Mal eben in den Supermarkt in der Nähe gehen, Bücher, Schuhe oder Kleidung vor Ort einkaufen – wie gut geht das in Meerbusch? Die Vorort-Versorgung im Einzelhandel und bei Lebensmitteln ist ein wichtiger Faktor für viele Menschen. Eine Befragung der Rheinischen Post zeigt dabei, dass die Menschen in Meerbusch insgesamt recht zufrieden sind mit dem Angebot vor Ort. In Schulnoten gaben sie ihrer Stadt beim Einzelhandelsangebot insgesamt eine 2,7 – im gesamten Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post waren die Befragten etwas unzufriedener und gaben die Note 3,0. Ebenso bewerteten die Meerbuscher die Versorgung mit Lebensmitteln mit 2,0 besser als der Durchschnitt (2,3).