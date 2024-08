Ferien in Meerbusch So bunt waren die Ferien an der Nikolaus-Schule

So bastelten die Kinder in der ersten Ferienwoche etwa große Sonnenblumen mit Sonnenblumenkernen aus Krepppapier, bemalten mit bunten Acrylfarben kleine Blumentöpfe aus Ton und stellten sogenannte „Samenbomben“ aus Blumenerde und verschiedensten Blumensamen her. Von dieser Pflanztechnik dürften demnächst auch die Osterather etwas haben. Denn bei einem gemeinsamen Spaziergang von Erziehern und Kindern landeten die Samenbomben in der Umgebung. Dort, wo die Blumensamen-Kugeln im Stadtbild landen, sollen Blühwiesen entstehen.