Ferien in Meerbusch Was die Eichendorff-Schüler in den Sommerferien erlebt haben

Toben und Spielen war ebenfalls beim nächsten Ausflug in den Indoorspielplatz Oki Doki in Willich angesagt. Eigentlich wollten Schüler und Betreuer in der dritten Ferienwoche in den Freizeitpark Schloss Beck fahren. Leider fiel dieser aber wegen Starkregens und Gewitterwarnung buchstäblich ins Wasser. Weil aber die Betreuer spontan umplanen konnten, mussten die Schüler nicht auf den Ausflug verzichten.