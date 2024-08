Gastronomie in Meerbusch „Wenn das Wetter schlecht ist, ist das Geschäft schlecht“

Meerbusch · Der Sommer 2024 kommt nicht in Fahrt. Das merken auch die Gastronomen an schlecht besuchten Terrassen und Biergärten. Wie sie auf die bisherige Saison blicken. Und warum das Urteil in Meerbusch unterschiedlich ausfällt.

06.08.2024 , 16:07 Uhr

Marco Vieten hat bei seinem Biergarten an der „Kastanie“ in diesem Sommer Glück: Durch die Überdachung sind Gäste wettergeschützter als auf anderen Terrassen. Foto: Georg Salzburg (salz)