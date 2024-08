Bildung in Meerbusch Starke Nachfrage nach Angeboten der Schulsozialarbeiter

Insgesamt fünf Sozialarbeiter beschäftigt die Stadt derzeit an Meerbuschs Schulen. Seit dem Schuljahresbeginn 2022 wurde diese Aufgabe vom Rhein-Kreis Neuss übernommen – zunächst mit drei Kräften an den Grundschulen, ein Jahr später wurden dann auch zwei weitere Sozialarbeiter übernommen, die bisher im Auftrag des Rhein-Kreis Neuss an den Meerbuscher Schulen beschäftigt waren. Diese Zusammenarbeit hat sich inzwischen eingespielt, und die Stadt zieht ein positives Fazit über das bisher erreichte.