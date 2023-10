Wohnen in Meerbusch Skepsis gegenüber Neubauten in Niederdonk

Die Niederdonker Kapelle Maria in der Not verleiht dem Ortsteil Niederdonk im Süden von Büderich immer noch einen dörflichen Charakter. Doch die Anwohner an der Niederdonker Straße fürchten, dass dieser allmählich zerstört werden könnte – durch neue Bauprojekte. Schon vor zwei Jahren wurden sie durch einen Neubau aufgeschreckt: das „Niederdonker Karree“.