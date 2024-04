Schulpolitiker in Meerbusch tagen Fast 600 neue Anmeldungen an den Grundschulen

Anmeldezahlen Im vergangenen Herbst wurden fast 600 Kinder neu an Meerbuschs Grundschulen angemeldet. Allerdings können diese nicht in allen Stadtteilen in den vorhandenen Schulen untergebracht werden. So war beispielsweise geplant gewesen, die Büdericher Martinus-Grundschule durch ein Interimsgebäude auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz zu erweitern. Dies wird aber wohl aus Lärmschutzgründen nicht möglich sein. In allen acht städtischen Grundschulen stehen massive Investitionen an, um diese modern zu gestalten und den steigenden Bedarf nach Bildungsplätzen zu erfüllen. In der Sitzung wollen die Politiker die aktuelle Situation diskutieren und Pläne entwickeln, wie die Versorgung von Meerbuschs Kindern mit wohnortnahen Schulplätzen künftig sichergestellt werden kann.