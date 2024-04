Sport in Meerbusch Sisic will mit TSV das Unmögliche möglich machen

Sollte Platz 15 zum Klassenerhalt reichen, sind es sechs Punkte Rückstand, die der TSV noch aufholen muss. „Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Dennoch werden wir alles dafür tun, die rechnerische Chance bis zum letzten Spieltag am Leben zu halten“, betont Sisic. Einen Schönheitspreis werde seine Mannschaft in den verbleibenden acht Begegnungen allerdings sicher nicht gewinnen. „Ich erwarte Abstiegskampf pur. Es geht einzig und allein darum, den TSV in der Oberliga zu halten – ganz egal wie“, unterstreicht Sisic.