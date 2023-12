Silvesterlauf 2023 Sportlicher Start ins neue Jahr

Bereits zum siebten Mal richten die Blau-Gelben gemeinsam mit dem Osterather TV, dem SSV Strümp und dem FC Adler Nierst den sportlichen Jahresausklang aus. Den Startschuss auf dem Sportplatz am Windmühlenweg in Bösinghoven wird am Sonntag um 10:30 Uhr Bürgermeister Christian Bommers vornehmen. Der Zieleinlauf erfolgt an gleicher Stelle. Eine Anmeldung für den Silvesterlauf ist nicht notwendig. „Zwecks Einteilung der Gruppenführer bitten wir alle Teilnehmer, mindestens eine Viertelstunde vor dem Start da zu sein“, sagt Schmitz.