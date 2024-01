Sport für einen guten Zweck Silvester-Läufer trotzen widrigem Wetter

Die Laufschar ließ sich am Silvestervormittag auch nicht vom böigen Wind oder dem Nieselregeln abhalten. „Als Outdoorsportler sind wir gewohnt, dass nicht immer die Sonne scheint. Wenn man die richtigen Sachen anzieht und noch Wechselklamotten dabei hat, ist es halb so schlimm“, sagte Carsten Gereke, Lauttreffleiter des Osterather TV. Pünktlich um 10.30 Uhr gab Bürgermeister Christian Bommers den Startschuss ab. In vier verschiedene Gruppen eingeteilt machten sich alle Teilnehmer auf den Weg. Die Walking- und die 30-Minuten-Laufgruppe begab sich jeweils auf einen Rundkurs durch Bösinghoven, die Gruppen über 60 und 90 Minuten bogen am Ortsausgang Richtung Stratum ab, kamen an der Burg Linn vorbei, um von dort wieder zum Windmühlenweg zurückzukehren. Um Bestzeiten, Platzierungen oder Medaillen ging es nicht. Die Freude an der Bewegung an der frischen Luft und das gemeinschaftliche Erlebnis standen im Mittelpunkt.