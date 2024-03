Handball in Meerbusch TDL-Frauen entscheiden Spitzenspiel für sich

Im ersten Durchgang entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der die Lankerinnen den besseren Start erwischten (5:3/12.). Beyeröhdes Jennifer Taddey sorgte jedoch mit sechs Toren fast im Alleingang dafür, dass die Gastgeberinnen den Rückstand bis zur Pause (12:12) egalisierten. Direkt dem Wechsel zog der Tabellendritte auf 17:14 (37.) davon. Angeführt von der umsichtigen Spielmacherin Madeleine Liedtke behielten die TDL-Frauen aber die Ruhe und glichen wieder zum 22:22 (52.) aus. In der Schlussphase konnten die Lankerinnen sich auf 25:22 absetzen. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir in sehr konsequent verteidigt“, befand Tomasik. Beste TDL-Werferinnen waren Kira Schumacher (7/5) und Joana Jeschke (6).